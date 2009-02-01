09:01 Снуд с ажурным пышным узором, связанный крючком

Любое демисезонное пальто или куртка требуют стильного аксессуара, который согреет хозяйку и украсит одежду. Снуд с ажурным пышным узором, созданный крючком – это именно та вещь, которая будет в моде всегда и пригодится каждый день. Такой снуд лучше всего вязать пряжей пастельного оттенка, чтобы он эффектно подчеркивал образ, но не слишком отвлекал внимание от лица.