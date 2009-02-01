22:58 Вяжем крючком салфетку с узором из сердечек
Круглая салфетка с узором из сердец идеально подойдет для украшения спальни влюбленной пары или молодоженов.
16:28 Меланжевая кофточка с капюшоном спицами для мальчика 6 месяцев
Красивая мягкая меланжевая пряжа прекрасно смотрится на лицевой глади. Для маленьких детей важно подбирать пряжу, которая не будет вызывать раздражений. Именно из такой пряжи и связана очаровательная кофточка с капюшоном для малыша 6 месяцев.
15:16 Оранжевая кофта для девочки с капюшоном
Даже во время грустного осеннего дождика, ярка оранжевая кофта с капюшоном создаст летнее настроение. Узор с зонтиком и капельками дождя вяжется не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Если сомневаетесь, просто свяжите небольшой образец с рисунком.
14:57 Джемпер
Джемпер Для вязания джемпера Вам потребуется: • 180 г коричневой пряжи Аnnу Bloft TRIA№N (36% полиамид, 32% мохер, 32% шерсть, 75 м/50 г)• 150 г серебристой пряжи Bouton d'Or SONGE (20% суперкид мохер, 70% вискоза, 10% полиамид, 191 м/50 г);• крючки №5,5, №8 и №10.
09:01 Снуд с ажурным пышным узором, связанный крючком
Любое демисезонное пальто или куртка требуют стильного аксессуара, который согреет хозяйку и украсит одежду. Снуд с ажурным пышным узором, созданный крючком – это именно та вещь, которая будет в моде всегда и пригодится каждый день. Такой снуд лучше всего вязать пряжей пастельного оттенка, чтобы он эффектно подчеркивал образ, но не слишком отвлекал внимание от лица.
08:56 Крестильное платье для девочки на 1 год
Крещение - обряд который проходят все дети. Это традиция, которая передаётся из поколения в поколение. К наряду для крещения есть ряд требований, которые неукоснительно соблюдаются: платье для крещения двочки должно быть обязательно белым и кружевным.
10:37 Современные модели smart часов
Ещё совсем недавно смарт-часу были совсем новинкой в мире современных технологий и были доступны далеко не всем. Сегодня же множество ведущих производителей со всего мира выпускают различные модели часов от самых бюджетных к более дорогим. Большинство людей не представляют повседневной жизни без данного многофункционального аксессуара.
12:55 Ресницы для наращивания от DLUX PROFESSIONAL
Если вы работаете лешмейкером, то наверняка знаете насколько сложно найти высококачественные ресницы для наращивания. Перейдя по ссылке, вы сможете ознакомиться с компанией DLUX PROFESSIONAL, где вы с легкостью сможете приобрести корейские ресницы от данного бренда люксового качества для объемного и классического наращивания.